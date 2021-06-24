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В Украине средняя продолжительность жизни населения в целом ниже среднего показателя в мире. Об этом рассказала директор Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины Элла Либанова на форуме «Украина 30. Здоровая Украина», сообщает Укринформ.

«На сегодняшний день в Украине средняя продолжительность жизни не только мужчин, а населения в целом ниже, чем средняя по земному шару, учитывая Африку и другие страны», - отметила она, комментируя обнародованные на форуме данные о средней продолжительности жизни в Украине - 63 года у мужчин и 73 года у женщин.

В то же время Либанова отметила, что проблема старения и депопуляции в Украине не самая высокая в Европе.

«Доля населения 65+ (лет. - Ред.) в ЕС в среднем 19%, в Украине - 17%. Нагрузка 60+ (лет. - Ред.) на 20-64 (года. - Ред.), то есть на фактический, реальный трудоспособный возраст в Украине - 27%, в ЕС - 31%. То есть катастрофического я ничего такого не вижу», - отметила ученый.

Также она подчеркнула, что депопуляция происходит во многих странах, в том числе Японии, Германии, Италии, Португалии, Греции и других странах, где рождается меньше, чем умирает людей.

«Поэтому даже если брать с учетом миграции, то также в Украине не самые страшные цифры в мире», - пояснила Либанова.

По ее словам, основной причиной депопуляции и старения является долговременное сохранение уровня рождаемости настолько низким, что оно не обеспечивает, чтобы поколение родителей заместилось поколением детей.

«Для того, чтобы поколение родителей заместилось поколением детей, то есть чтобы хотя бы следующее поколение не было меньше предыдущего, нужно, чтобы на одну женщину рождалось 2,13 - 2,15 ребенка», - отметила ученый.

Она добавила, что в Украине с 1960-х годов столько детей не рождается, и в Европе также столько не рождается.

«Проблема связана не просто со средней продолжительностью жизни, не просто с высокой смертностью, а с огромной преждевременной смертностью», - убеждена Либанова.

В качестве примера она привела данные 2019 года, согласно которым, из тысячи 40-летних мужчин в Украине до 65 лет не доживает 343, тогда как в Швейцарии - 81, в Польше - 210.
ForUm

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