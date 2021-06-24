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В ЕС высоко оценили прогресс, достигнутый Украиной в имплементации Соглашения об ассоциации, однако напомнили о необходимости ускориться с судебной и другими реформами.

Об этом заявила глава группы поддержки Украины в Еврокомиссии, заместитель генерального директората по вопросам соседства и расширения ЕК Катарина Матернова на конференции «Итоги 6 лет имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС» в Киеве, сообщает «Европейская правда».

«Мы видим очень позитивную макроэкономическую стабилизацию, это реформа государственного управления, децентрализация, создание антикоррупционных органов, это анбандлинг «Нафтогаза», содействия торговле...

Перечень реформ действительно впечатляет, особенно учитывая ситуацию в стране, которая находится в состоянии войны», - отметила она.

«Украина может гордиться тем, чего удалось достичь», - сказал в свою очередь глава управления Европейской службы внешних действий по России, Восточному партнерству, Центральной Азии и ОБСЕ Люк Девинь.

Вместе с тем, сказала Матернова, она не хотела бы создавать впечатление, что уже все сделано.

«Повестка дня реформирования - это как ехать на велосипеде в горку. Как только вы останавливаетесь, это откат назад. Конечно, очень много нужно осуществить в плане реформирования судебной системы. Иметь компетентных, добродетельных судей, которые выносят объективные беспристрастные решения – краеугольный камень и для создания положительного инвестиционного климата, и для ощущения у граждан, что безнаказанности нет», - сказала она.

Кроме того, Матернова отметила необходимость улучшения корпоративного управления.

Она напомнила, что ЕС находится в процессе оценки выполнения условий для предоставления Украине второго транша макрофинансовой помощи, и некоторые из этих реформ являются частью этих условий.
ForUm

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