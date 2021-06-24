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Украина считает инициативы по восстановлению проведения саммитов между Евросоюзом и Россией опасным отклонением от санкционной политики.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на брифинге в Брюсселе, сообщает  «Европейская правда».

«По нашему мнению, приостановление диалога высокого уровня между ЕС и Россией - часть европейской санкционной политики. Инициатива восстановить саммиты с Россией без какого-либо прогресса с российской стороны будет опасным отклонением от санкционной политики ЕС», - сказал Кулеба.

Он заявил, что такой шаг может только нарушить европейскую политику непризнания и подорвать эффективность санкций.

«И что более опасно - отвадит Россию от выполнения Минских соглашений. Решение заморозить саммиты ЕС-Россия было принято в 2014 году на фоне агрессии РФ против Украины. К сожалению, Россия не демонстрировала намерений изменить свою политики ни в отношении Украины, ни по ЕС. И мы считаем, что для восстановления саммитов нет оснований», - подчеркнул министр.

Кулеба вместе с коллегами из Грузии и Молдовы впервые посещают институты ЕС в Брюсселе с общим визитом в формате Ассоциированного трио.

Напомним, издание Financial Times сообщило, что канцлер Германии Ангела Меркель хочет, чтобы ЕС рассмотрел возможность приглашения российского президента Владимира Путина на саммит с лидерами ЕС, эту инициативу поддерживает и президент Франции Эммануэль Макрон.
ForUm

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