Всемирная организации здравоохранения впервые заявила, что детей можно вакцинировать от коронавируса.
Об этом говорится в обновленных рекомендациях ВОЗ на сайте организации, передает УНИАН.
В ВОЗ отмечают, что вакцинация детей менее срочна, чем пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями и медицинских работников.
«Необходимы дополнительные доказательства использования различных вакцин против COVID-19 у детей, чтобы дать общие рекомендации по вакцинации детей от COVID-19», - говорится в заявлении.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время