Всемирная организации здравоохранения впервые заявила, что детей можно вакцинировать от коронавируса.

Об этом говорится в обновленных рекомендациях ВОЗ на сайте организации, передает УНИАН.

В ВОЗ отмечают, что вакцинация детей менее срочна, чем пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями и медицинских работников.

«Необходимы дополнительные доказательства использования различных вакцин против COVID-19 у детей, чтобы дать общие рекомендации по вакцинации детей от COVID-19», - говорится в заявлении.