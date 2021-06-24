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Всемирная организации здравоохранения впервые заявила, что детей можно вакцинировать от коронавируса.

Об этом говорится в обновленных рекомендациях ВОЗ на сайте организации, передает УНИАН.

В ВОЗ отмечают, что вакцинация детей менее срочна, чем пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями и медицинских работников.

«Необходимы дополнительные доказательства использования различных вакцин против COVID-19 у детей, чтобы дать общие рекомендации по вакцинации детей от COVID-19», - говорится в заявлении.

 
ForUm

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