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Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук обвинил Российскую Федерацию в нарушении договора о нераспространении ядерного оружия из-за недопуска представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на оккупированный Донбасс, сообщает украинская делегация в Трехсторонней контактной группе.

В связи с нерешенностью вопроса доступа инспекции МАГАТЭ на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях Украины для проверки состояния ядерных материалов на нескольких объектах, украинская сторона в вновь подняла этот вопрос в рамках ТКГ.

Кравчук обратил внимание спецпредставителя главы ОБСЕ Хайди Грау к тому, что единственной причиной непредоставления Украине расширенного заключения по результатам применения гарантий МАГАТЭ в нашем государстве в 2020 году стала невозможность проведения инспекции МАГАТЭ на временно оккупированных территориях из-за блокирования РФ решения этого вопроса по существу.

«Блокирование доступа инспекторов МАГАТЭ к ядерному материалу на временно оккупированных территориях - это признаки сознательного нарушения Российской Федерацией Договора о нераспространении ядерного оружия», - отметил Кравчук.

По его словам, Украина исходит из того, что блокирование доступа инспекторов МАГАТЭ к ядерному материалу на временно оккупированных территориях - это сознательное препятствование работе международной организации со стороны РФ, а в сочетании с продолжающейся милитаризацией Крымского полуострова такие действия содержат четкие признаки нарушения со стороны РФ указанного договора.

Кравчук добавил, что очевидно, что, препятствуя деятельности МАГАТЭ в Украине, РФ дискредитирует себя, в первую очередь, как члена Агентства и, во вторую - как поставщика ядерных услуг технологий в третьи страны.
ForUm

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