Валовой внутренний продукт (ВВП) Украины по итогам 2021 года вырастет более чем на 4%, заявил во время сегодняшнего заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНИАН.

«Во втором квартале этого года, после улучшения ситуации с пандемией, мы видим лучшие темпы роста всех секторов экономики. В общем, по году правительственный прогноз остаётся неизменным. Ожидается, что экономика вырастет более чем на 4%», - сказал он.

По словам премьера, важным фактором для ускорения роста экономики являются инвестиции.

Для улучшения инвестиционного климата Кабинет министров на сегодняшнем заседании примет три постановления, которые помогут полноценно запустить закон о так называемых «инвестиционных нянях».