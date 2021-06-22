также в разделеРелигия
Епископ УПЦ объяснил, почему важно помнить подвиг участников Великой Отечественной войны 8
На Виннитчине верующие УПЦ почтили образ чудотворной иконы, на которой Богородица открыла сомкнутые глаза 9
В РПЦ назвали связь с УПЦ духовной и исторической 10
Митрополит Антоний призвал помнить подвиг ветеранов ВОВ и молиться за них 9
Священник УПЦ объяснил, где искать корни проблем в семейной жизни 9
Митрополит Антоний рассказал, как прогресс влияет на человечество 9
В УПЦ рассказали о значении тайных молитв во время Крещения 7
Митрополит УПЦ призвал беречь историческую память о Великой Отечественной войне 14
На Киевщине простились с основателем Княжицкого монастыря УПЦ 11
В столичном Парке Вечной Славы управделами УПЦ почтил память погибших – 80 лет со дня начала войны 7
Митрополит Онуфрий рассказал, кто может стать святым 12
В Одессе УПЦ проведет велопробег ко Дню православной семьи 14
На Кировоградщине Предстоятель УПЦ прославил святых Александрийской епархии 29
Митрополит Онуфрий рассказал, как человеку сохранить в себе образ Троицы 13
Патриарх Кирилл объяснил, как обрести дары Святого Духа 26
В Киево-Печерской лавре сегодня простились с луганским митрополитом УПЦ Митрофаном (Юрчуком) 15
В Винницкой области верующие УПЦ пройдут крестным ходом к чудотворному кресту в Калиновке 9
Епископ УПЦ рассказал, как Святой Дух проявляется в жизни Церкви 13

В Донецкой области православная молодежь творческой студии «Первоцвет» храма Успения Пресвятой Богородицы города Константиновки сняла фильм, посвящённый Великой Отечественной войне.

Фото: скрин фильма

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на gorlovka-eparhia.com.ua, в фильме особое внимание уделяется живым ветеранам.

«Авторы фильма стремились разнопланово показать ужасы войны, искалеченные судьбы, страшные испытания, которые претерпевал народ в этой войне. Режиссёры постарались максимально погрузить зрителя в военную эпоху: использовали предметы старины, старинные книги и портреты, одежду, в кадре показаны разрушенные строения в городе», - говорится в сообщении на епархиальном сайте.

В творческой студии «Первоцвет» считают, что очень важно для подрастающего поколения помнить о войне, чтить подвиг народа и ветеранов.

Как сообщалось ранее, в столичном Парке Вечной Славы управделами УПЦ почтил память погибших – 80 лет со дня начала войны.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги