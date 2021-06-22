Ситуация с песчаной бурей в Киеве улучшится к середине ночи, однако остаточные явления перемещения пылевых частиц будут наблюдаться еще некоторое время, сообщила ГосЧС.

«По информации Украинского Гидрометцентра, 22 июня в Киеве зафиксировано ухудшение метеорологической видимости. Ситуация улучшится к середине ночи, однако остаточные явления перемещения пылевых частиц будут наблюдаться еще некоторое время», - говорится в сообщении.

Причиной такого явления стало выдувание в южных районах РФ значительного количества грунта и перемещение воздушных масс на территорию Украины.

Кроме того, дополнительным фактором стало усиление скорости ветра до 20 м/с в Киеве, повлекшее выдувание с дорожного покрытия и улиц мелкодисперсной пыли, а также повышение влажности воздуха, что способствует ухудшению горизонтальной видимости.