Индекс финансового стресса (ИФС), который измеряет Национальный банк Украины, находится на уровнях, близких к минимальным. Ситуация стабилизировалась.

Об этом сказал директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук во время презентации Отчета о финансовой стабильности, передает РБК-Украина.

Как отметил Ваврищук, этот индекс вырос до некоторой степени, когда начинала разворачиваться пандемия в марте и апреле 2020 года, «но очень быстро нормализовался».

Затем наблюдалась определенная волатильность, что было обусловлено ростом доходности безрисковых активов на мировых финансовых рынках, а также «накоплением российских войск на границе с Украиной». «Конечно, финансовые рынки немножко нервничали», - сказал он.

«Но сейчас индекс вернулся к практически минимальным историческим уровням», - сообщил Ваврищук.