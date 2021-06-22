Министр здравоохранения Виктор Ляшко раскрыл подробности внедрения регулярных полных медицинских обследований для людей старше 55 лет. Об этом он рассказал во время пресс-конференции в рамках Всеукраинского форума »Украина 30. Здоровая Украина», передает УНИАН.

«Это для людей старше 55 лет. Гражданин должен проходить ежегодный медицинский осмотр семейным врачом, с которым подписана декларация. Есть определенные скрининговые процедуры, которые семейный врач должен рекомендовать для прохождения. Мы говорим о регулярном мониторинге анализа крови, который может показывать определенные патологические изменения, происходящие в организме, а также о некоторых скрининговых программах, например, раннем выявлении рака прямой кишки, рака молочной железы», - пояснил Ляшко.

По его словам, регулироваться это будет нормативно-правовыми актами Министерства здравоохранения, а в кабинете пациента в приложении «Дія» можно будет отследить и посмотреть свой график.

Министр также уточнил, что сначала в кабинета пациента будет ограничен функционал.

«Сначала мы его запускаем. В нем будет определенный ограниченный функционал, но до конца года, я думаю, он будет работать в кабинете пациента», - сказал он.

Ляшко также уточнил, что Минздрав работает над тем, чтобы кабинет пациента запустить уже осенью этого года.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал внедрение регулярных полных медицинских обследований для людей старше 55 лет каждые два года, а для некоторых категорий – каждый год.