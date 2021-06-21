Россия в ближайшее время в ходе очередных контактов планирует обсудить с Турцией тему «затягивания» Украины в НАТО. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Мы очень четко, недвусмысленно свою позицию в отношении попыток затягивать Украину в НАТО обозначили. У меня нет сомнений, что серьезные, ответственные государства прекрасно понимают, о чем идет речь. Мы в регулярном диалоге с нашими турецкими коллегами, в ближайшее время у нас планируется очередной контакт. Я думаю, мы, конечно же, поговорим и на эту тему тоже», - сказал он.

Пресс-служба МИД Украины сообщила 19 июня, что глава МИД страны Дмитрий Кулеба и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу обсудили расширение сотрудничества ВМС Украины и Турции, которое «поможет воплотить стандарты НАТО в ВМС Украины, повысить их обороноспособность и совместимость со странами-членами НАТО».

Кремль заявил, что членство Украины в НАТО будет «красной линией» для Москвы и его волнует разговор о том, что Киеву может быть предоставлен План действий по членству.