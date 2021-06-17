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Кремль заявил, что членство Украины в НАТО будет «красной линией» для Москвы и его волнует разговор о том, что Киеву может быть предоставлен План действий по членству.

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

«Это то, что мы наблюдаем очень внимательно, и это на самом деле является красной линией для нас - о перспективах вступления Украины в НАТО. Конечно, это вызывает наше беспокойство», - сказал Песков на следующий день после переговоров Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в понедельник, что хочет услышать четкое «да» или «нет» от Байдена о предоставлении Украине плана вступления в НАТО. Байден заявил, что Украине сначала нужно искоренить коррупцию и выполнить другие критерии.

Как сообщалось, в коммюнике по итогам брюссельского саммита Альянса в отношении Украины впервые использованы те же формулировки, которые звучат в отношении Грузии с 2018 года - о том, что Украина станет членом Альянса, и План действий по членству (ПДЧ) будет неотъемлемой частью этого процесса.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение о вступлении Украины в НАТО нельзя откладывать на будущее, вопрос необходимо решить немедленно.
ForUm

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