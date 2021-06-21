В Одессе Украинская Православная Церковь ко дню памяти святых покровителей семьи благоверных Петра и Февронии Муромских проведет велопробег.

Фото: Одесская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, планируется проведение мастер-классов и конкурсов для православных семей и молодежи.

Велопробег «VELO-FAMILY» стартует 4 июля в 16.30 из двух храмов Одессы: в честь иконы Божией Матери «Споручница грешных» (улица Семена Палия, 103а) и святителя Спиридона Тримифунтского (улица Академика Королева, 43в).

Велоколонны направятся к Спасо-Преображенскому кафедральному собору, а потом в парк Победы, где Одесская епархия проведет праздничные мероприятия ко Дню семьи, любви и верности.

Также, 8 июля в 19.00 в Спасо-Преображенском кафедральном соборе состоится молебен святым преподобным Петру и Февронии.

Как сообщалось ранее, в начале июня верующие Украинской Православной Церкви на велосипедах преодолели 450 км из Киева в Почаев.

Велопаломничество святынями Украины стартовало 1 июня от киевского храма преподобного Феодора Освященного.

Ежедневно участники велопробега преодолевали более 100 километров.

В паломничестве приняли участие пять священников, пономари, хористы, которые молились на ночных литургиях во время посещения монастырей.

По дороге верующие посетили святыни Украины - женский монастырь в честь святой Анастасии Римляныни в городе Житомир, Троицкий женский монастырь в Корце, храм в честь великомученика Георгия Победоносца в городе Дубно, храм Иоанна Предтечи в селе Большие Млынивци Тернопольской области.