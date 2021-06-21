также в разделеРелигия
В Одессе УПЦ проведет велопробег ко Дню православной семьи 6
На Кировоградщине Предстоятель УПЦ прославил святых Александрийской епархии 7
Митрополит Онуфрий рассказал, как человеку сохранить в себе образ Троицы 9
Патриарх Кирилл объяснил, как обрести дары Святого Духа 13
В Киево-Печерской лавре сегодня простились с луганским митрополитом УПЦ Митрофаном (Юрчуком) 10
Епископ УПЦ рассказал, как Святой Дух проявляется в жизни Церкви 10
Сегодня верующие УПЦ празднуют День Святого Духа 11
Предстоятеля УПЦ наградили орденом к 50-летию служения в священном сане 8
Епископ УПЦ рассказал о духовном смысле Пятидесятницы 32
Луганского митрополита УПЦ Митрофана похоронят завтра в Киево-Печерской лавре 37
В Луцке возобновили дело об избиении активистами ПЦУ сына священника УПЦ 10
Митрополит Антоний рассказал об особенных молитвах в день Троицы 11
В Одессе ко Дню медработника УПЦ открыла памятник святому врачу Луке Крымскому 10
Митрополит Онуфрий - медикам: Господь видит все ваши бессонные ночи и спасенные жизни 13
Митрополит Антоний о празднике Троицы – В этот день рождается Церковь Христова 33
На Кировоградщине Предстоятель УПЦ совершит канонизацию святых Александрийской епархии 15
В Киево-Печерской лавре 21 июня верующие простятся с луганским митрополитом УПЦ Митрофаном (Юрчуком) 13
Предстоятель УПЦ рассказал, кому всегда помогает Богородица 10

В Калиновке Винницкой области 6 июля состоится традиционный крестный ход от храма святой великомученицы Параскевы ко кресту на месте Калиновского чуда, где будет совершена Божественная литургия.

Фото: Винницкая епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии, начало шествия - в 08.00.

*Калиновское чудо связано с историей, которая произошла в начале ХХ века. У одного из жителей села Сальник не было детей, их убили, или их вообще не было - точно не известно. Мужчина был верующим и был огорчен, что не будет кому помолиться о нем, после смерти. Он решил поставить крест на распутье и выкопать колодец, чтобы прохожие могли утолить жажду и его помянули бы. По преданию это было в 1918 году.

Крест был деревянный, высотой 6 метров. На обратной стороне была закреплена икона «Распятие с предстоящими», написанная на жесте масляными красками, а на восточной стороне - икона Пресвятой Троицы. Крест в то время находился в 2-х верстах от Калиновки, в селе Сальник.

По свидетельствам очевидцев и архивным материалам органов безопасности тогдашней власти, 7 июля 1923 года произошло чудо. В тот день несколько красноармейцев ехали по дороге из Винницы в Калиновку и остановились у креста напиться воды. Один из солдат открыл по кресту стрельбу. Он выстрелил 24 раза, но ни разу не попал в распятие, «все пули падали у этого креста на землю, а как выстрелил в 25 раз, то попал в правое плечо Иисуса Христа, и потекла кровь». По свидетельству прессы того времени, в красноармейца, который стрелял, отняло руку. Об этом чуде быстро стало известно местным жителям и уже на следующий день пришли на это место со священником села Сальник, чтобы помолиться. Во время этой первой службы «появилась на небесах икона - изображение Матери Божией и стояла 3 дня. 1-й день сияла, как солнце, а затем (стала) неясная». Впоследствии сюда шли крестные ходы со всей округи и всей Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3511 грн.
6
Теги