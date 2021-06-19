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С 23 июня в связи с ремонтными работами будет частично закрыт проезд в направлении от Киева до Борисполя.

Об этом сообщает пресс-центр аэропорта Борисполь со ссылкой на Укравтодор.

Речь идет о 18-километровом участке, который ведет к международному аэропорту.

Движение в обе стороны будет осуществляться по полосе в направлении Киева.

«В связи с ремонтными работами дорога в аэропорт может занимать больше времени, чем обычно. Поэтому в день вылета будьте внимательны. Учитывайте изменения организации дорожного движения и запланируйте выезд заранее», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, ремонтные работы должны завершиться до 20 августа.

Как сообщил Укравтодор, последняя реконструкция дороги Киев — Харьков — Довжанский на данном участке проводилась в 2004 году.
ForUm

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