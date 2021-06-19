Появление системы микрокредитования почти полностью вытеснило банковские займы. Это обосновано тем, что взять ссуду в банке достаточно дорого и проблематично. Кроме этого, обратившись в МФО с целью получения онлайн займа, вы сможете воспользоваться акционными предложениями, программами лояльности для постоянных клиентов и промокодами, которые подарят возможность значительно сэкономить.

Преимущества промокодов

Промокод - это числовой и буквенный шифр, который вводится в определенное поле в личном кабинете клиента микрокредитного сервиса. Такие акционные предложения бывают как одноразовыми, так и многоразовыми. Что касается возможностей заемщиков, которые имеют промокоды, это:

Увеличение сроков получения кредитных средств. Здесь процентная ставка остается неизменной, но вернуть деньги вы сможете намного позже. Кроме этого, в период пролонгации не будут начисляться дополнительные проценты, штрафы и пени.

Повышение кредитного лимита. Мало кто может в первый раз взять в долг в МФО максимально доступную сумму денег. С промокодом это возможно. Данное акционное предложение доступно как постоянным, так и новым клиентом финансовых компаний.

Уменьшение переплаты по процентам. Определенные акционные предложения предоставляют возможность получить ощутимую скидку, а в некоторых случаях даже воспользоваться предложениями МФО вообще бесплатно.

Что касается снижения процентной ставки, данная скидка может быть полезной только в том случае, если вы являетесь постоянным клиентам микрокредитной компании. Если говорить о новых клиентах, в большинстве случаев данная категория заемщиков и так имеет возможность получить деньги в долг под 0-0.01%.

ТОП 3 МФО, которые предоставляют выгодные промокоды своим заемщикам

Сслоан

Решив оформить микрозайм в Сслоан, можете не сомневаться в правильности своего выбора. Здесь можно получить в долг необходимую сумму денег на самых выгодных условиях. Среди наиболее громких акционных предложений для клиентов МФО можно выделить скидку до 0.01%, акционное предложение “Приведи друга”, розыгрыши ценных призов и бытовой техники, скидки для постоянных клиентов сервиса и многое другое.

Dinero

Динеро - это микрофинансовая компания, которая предоставляет своим клиентам возможность значительно продлить срок кредитования (7, 14 и 30 дней), получить льготную процентную ставку, а также 100 грн за каждого нового клиента МФО.

Moneyveo

При помощи промокода взять в долг необходимую сумму денег здесь могут клиенты с плохой кредитной историей. Что касается постоянных заемщиков, которые пользуются услугами МФО достаточно долго, программа лояльности предусматривает для таких физических лиц ощутимую скидку в размере 50%.

Став клиентом МФО, обязательно просматривайте электронную почту, адрес которой был указан при регистрации. Может ваш промокод уже ждет своего использования!