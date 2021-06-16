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Национальный банк на выполнение требований норм нового законодательства Украины нормировал ряд вопросов, связанных с открытием банковских счетов, сообщила пресс-служба регулятора.

В частности НБУ:

расширил возможности использования счетов условного хранения (эскроу):

- частные нотариусы смогут открывать счет условного хранения (эскроу) для совершения нотариальных действий по принятию от должника денежной суммы долга;

- бенефициары счета условного хранения (эскроу) (указанные в договоре, как получатели средств с этого счета) смогут давать указание банку для перечисления другому лицу средств с такого счета;

определил порядок обращения новых ценных бумаг - сберегательных сертификатов банка;

регулировал вопрос открытия счетов международным организациям:

- для Организации Объединенных Наций определен порядок открытия счетов;

- для иностранных представительств, пользующихся иммунитетом и дипломатическими привилегиями, и юридических лиц-нерезидентов уменьшен перечень документов, представляемых при открытии счетов (отменено представление копии удостоверения Министерства иностранных дел Украины об аккредитации представительства на территории Украины/копии документа, подтверждающего взятие юридического лица-нерезидента на учет в соответствующем контролирующем органе в качестве плательщика единого взноса);

предоставил гражданам право при открытии счетов предъявлять работнику банка е-паспорт, е-паспорт для выезда за границу, е-свидетельство о рождении и данные о регистрационном номере учетной карточки плательщика налогов с использованием мобильного приложения «Дия».

Такие нормы предусмотрены постановлением правления НБУ от 14 июня 2021 № 50 «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины», которое вступило в силу с 16 июня 2021 года.  
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