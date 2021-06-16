также в разделеЭкономика
Шмыгаль примет решение по увольнению Витренко в течение 10 дней 31
В Украине заработали новые правила растаможки «евроблях» 21
Зеленский поддержал публичную продажу акций Нафтогаза и Энергоатома 20
Зеленский: С 1 июля земля не поедет на поездах в другие страны 16
Налоговая амнистия: Рада приняла закон о добровольной декларации 19
НАПК требует отменить назначение Витренко главой Нафтогаза 33
В Украине подорожали крупы 50
Минэкономики: Украина не использовала более $7 миллиардов инвестиций 19
Нафтогаз подаст в суд на Газпром из-за запрета на транзит газа из Средней Азии 26
Укрзализныця сократит 30% работников центрального аппарата управления 13
В Минэнерго допустили значительное подорожание газа для населения 43
J.P. Morgan ожидает получение Украиной транша от МВФ до сентября 13
ГФС проводит обыски в «Нафтогазе» 20
Кабмин назначил служебное расследование в отношении главы «Энергоатома» 13
Рожкова намерена проработать в НБУ еще минимум 4 года 18
ТОП-5 торговцев муниципальными облигациями на ПФТС возглавили МТБ БАНК, Банк Кредит Днипро и Банк 3/4 2959
Витренко признал, что назначен с нарушением «определенных западных стандартов» 20
В Украине завершили «карантинные» выплаты для ФЛП 11

Национальный банк Украины разрешил открывать счета в банках с помощью электронных паспортов и свидетельства о рождении в мобильном приложении «Дия».

Об этом в Telegram сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Национальный банк Украины разрешил открывать счета в банках с помощью электронного паспорта, паспорта для выезда за границу и свидетельства о рождении в приложении «Дия», - написал он.

Федоров подчеркнул, что НБУ разрешил при открытии счетов с помощью приложения предъявлять банковскому работнику е-паспорт, е-паспорт для выезда за границу, е-свидетельство о рождении и данные о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика с использованием мобильного приложения «Дия».

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги