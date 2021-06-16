Национальный банк Украины разрешил открывать счета в банках с помощью электронных паспортов и свидетельства о рождении в мобильном приложении «Дия».

Об этом в Telegram сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Национальный банк Украины разрешил открывать счета в банках с помощью электронного паспорта, паспорта для выезда за границу и свидетельства о рождении в приложении «Дия», - написал он.

Федоров подчеркнул, что НБУ разрешил при открытии счетов с помощью приложения предъявлять банковскому работнику е-паспорт, е-паспорт для выезда за границу, е-свидетельство о рождении и данные о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика с использованием мобильного приложения «Дия».