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Послы ЕС согласились в среду отменить ограничения на поездки, введенные из-за пандемии коронавируса, для путешественников из США и семи других стран и территорий.

Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на источники, пишет «Европейская правда».

Отмена ограничений на въезд касается также путешественников, которые не вакцинированы.

Кроме США, в «белый список» стран, по которым ограничения на поездки должны быть постепенно сняты, были добавлены Албания, Ливан, Северная Македония, Сербия, Тайвань, Гонконг и Макао.

В списке также уже есть другие восемь стран: Япония, Австралия, Израиль, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Южная Корея и Таиланд.

 
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