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Служба безопасности Украины разоблачила в Черкассах схему фальсификаций результатов ПЦР-тестов. Ежемесячно дельцы изготавливали до 100 поддельных справок, в том числе иностранного образца для выезда за границу, сообщил пресс-центр ведомства.

Схему организовала юрист одной из местных коммерческих структур. Через собственные связи среди представителей нескольких медлабораторий она наладила изготовление фальшивых справок с отрицательным результатом на COVID-19.

Готовую подделку организатор схемы предлагала клиентам, среди которых были граждане, планировавшие выезд за границу. Форма заполнения и стоимость «справки» зависели от ее срочности и страны, куда собирались клиенты.

По оперативной информации, ежемесячная «прибыль» участников схемы составила почти 100 тыс. грн.

Организатор схемы передавала фальшивые документы заказчикам во время встреч в кафе.

Сейчас решается вопрос о сообщении правонарушителям о подозрении. В рамках уголовного производства по ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Накануне СБУ заблокировала механизм изготовления поддельных справок об отрицательном результате ПЦР-тестов на COVID-19.
ForUm

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