Украина положительно восприняла решение саммита НАТО о том, что наше государство станет членом Альянса, а План действий по членству (ПДЧ) является неотъемлемой частью этого процесса. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

«Мы благодарны членам НАТО за такое абсолютно логичное решение, которое полностью подтвердило решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года», – говорится в заявлении Зеленского, распространенном Офисом президента.

«Вместе с тем в решении нынешнего саммита отсутствуют конкретные временные рамки следующих шагов в нашем сближении с НАТО, на которые мы надеялись», – подчеркнул он.

В коммюнике Брюссельского саммита страны – члены НАТО поприветствовали значительные евроатлантические реформы, которые уже осуществила Украина, и подтвердили готовность и в дальнейшем оказывать практическую поддержку нашей стране во внедрении реформ в секторе безопасности и обороны.

«Мы продолжим курс на реформы в сфере безопасности и обороны с тем, чтобы еще больше соответствовать стандартам совместимости с государствами – членами НАТО», – отметил Зеленский.

Лидеры НАТО высоко оценили весомый вклад Украины в операции Альянса, участие в Силах реагирования и учениях НАТО. Также они отметили важность военного сотрудничества и инициатив по наращиванию потенциала между членами Альянса и Украиной, в частности деятельности литовско-польско-украинской бригады.

«Украина, не будучи членом НАТО, уже сегодня вносит свою весомую долю в обеспечение евроатлантической безопасности. Противостояние российской агрессии на востоке, во время которого, к сожалению, продолжают гибнуть украинские воины, является нашим бесценным вкладом в безопасность всего евроатлантического пространства», – подчеркнул президент.

В своих дальнейших двусторонних переговорах с лидерами государств – членов НАТО президент продолжит детальное обсуждение евроатлантических устремлений Украины. Об этом, в частности, пойдет речь на его встрече с президентом США Джо Байденом во время запланированного визита в Соединенные Штаты.

«Роль Украины в обеспечении глобальной безопасности должна быть надлежащим образом оценена», – подчеркнул Зеленский.

Напомним, лидеры НАТО одобрили коммюнике по итогам брюссельского саммита Альянса. В этом решении – впервые за последние годы – по Украине приняты те же формулировки, которые звучат по Грузии.

«Мы подтверждаем решение, принятое в 2008 году на Бухарестском саммите НАТО, о том, что Украина станет членом Альянса и при этом План действий по членству (ПДЧ) будет неотъемлемой частью этого процесса», - говорится в документе.