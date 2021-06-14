Президент Владимир Зеленский выступил за введение жесткой персональной ответственности чиновников за невыплаты врачам. Об этом он заявил на селекторном совещании, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Глава Минздрава Виктор Ляшко доложил президенту о ситуации с выявленной задолженностью перед медицинскими работниками, которая возникла за апрель-май.

Зеленский отметил необходимость жесткой персональной ответственности чиновников за невыплаты врачам, вплоть до увольнения, и поставил задачу в кратчайшие сроки ликвидировать задолженность.

«Эта ситуация недопустима для современной цивилизованной страны, особенно сейчас, когда врачи - на передовой борьбы с пандемией», - отметил он.

Глава государства призвал главу правительства и министра здравоохранения взять этот вопрос под контроль.