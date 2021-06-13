также в разделеМир
В Пакистане решили бороться с антивакцинаторамы, блокируя им телефоны 9
В Китае произошел масштабный взрыв газа: есть жертвы 15
Путин назвал свои цели встречи с Байденом 13
Азербайджан и Армения обменялись пленными и картой минных полей 12
Обстрел больницы в Сирии: есть жертвы 16
Меркель и Байден на саммите G7 обсудили «Северный поток - 2» 22
Британия может перенести ослабление карантина 12
Канада отказалась прививать население вакциной Johnson & Johnson 25
Борис Джонсон встретился с лидерами ЕС 16
Родители Протасевича попросили Меркель о помощи 17
Байден проведет собственную пресс-конференцию после встречи с Путиным 15
60 млн доз вакцины Johnson & Johnson выбросят из-за экологических причин 24
Блинкен: США стремятся к стабильным и предсказуемым отношениям с правительством РФ 13
Горбатый кит проглотил ловца лобстеров: мужчине удалось выжить 35
После стрельбы в США двое погибших, семь раненых 17
Лидеры G7 примут декларацию по борьбе с новыми пандемиями 13
Путин сравнил Трампа и Байдена 30
Названы лауреаты Пулитцеровской премии 2021 года 16

Американское космическое агентство NASA обнародовало фото сверхтяжелой ракеты. На ней астронавты вскоре полетят на Луну.

Об этом сообщает BBC.

Инженеры Космического центра Кеннеди во Флориде опустили 65-метровый основной ступень ракеты Space Launch System (SLS, Система космического запуска) между двумя ускорителями, впервые соединив таким образом все три основных элемента ракеты.

Миссия называется "Артемида-1". Эта ракета выведет к Луне космический корабль нового поколения "Орион". Астронавтов в нем пока не будет, поскольку НАСА хочет сначала испытать всю систему в беспилотном режиме и лишь потом, в 2023 году, запустить ее с людьми на борту.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2340 грн.
14
Теги