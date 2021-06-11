Служба безопасности Украины прекратила преступную деятельность антиукраинской пропагандистки. Злоумышленница, используя реальные онлайн-платформы международных общественных инициатив, призвала к введению войск РФ на территорию Украины, сообщил пресс-центр ведомства.

Оперативники спецслужбы установили, что агитаторша, жительница Киевской области, администрировала в одной из популярных социальных сетей антиукраинские ресурсы, на которых оправдывала и «легитимизовала» аннексию Крыма и российскую агрессию на востоке Украины.

Злоумышленница также размещала на международных онлайн-платформах общественных инициатив петиции с призывами к президенту РФ ввести на территорию Украины войска и присоединить юго-восток Украины к России. Затем, используя интернет-сообщества, агитаторша организовывала продвижение и сбор подписей за фейковые петиции.

Кроме того, женщина систематически распространяла публикации из пропагандистских российских информационных ресурсов и сообществ социальных сетей. Материалы дискредитировали подразделения Вооруженных сил Украины в районе ООС и пропагандировали деятельность боевиков террористов «ДНР».

Задокументировано, что антиукраинскими настроениями агитаторша «вдохновлялись» во время посещения так называемых «байкерских слетов». Они были организованы байкерским клубом «Ночные волки» и его руководителем, «другом Путина», А. Залдостановым.

По информации украинской спецслужбы, в ближайшее время злоумышленница планировала проведение активной провокационной кампании в сети Интернет накануне совместных военных учений Украины и НАТО.

Полученные в ходе досудебного следствия материалы, согласно выводам экспертиз, содержат призывы к свержению конституционного строя Украины.

В ходе проведения обысков по месту жительства фигурантки дела в одном из райцентров Киевщины изъяты мобильные устройства и компьютерная техника, содержащие доказательства ее преступной деятельности.

Сейчас следователями СБУ фигурантке сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия.

Операция проводилась под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры.