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Вознесшись на небо, Господь не оставил нас одних на земле, а позвал с Собой.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на blogs.korrespondent.net, об этом написал епископ Виктор (Коцаба).

«Христианство - это религия, которая утверждает, что Бог все время находится с человеком. Святитель Григорий Богослов как-то заметил, что Господь ближе к нам, чем тело по душе. Действительно, когда мы пытаемся дать ответ на вопрос о том, что именно сделал Бог ради нашего спасения, то теряем язык перед невероятной тайной Боговоплощения. Иными словами, Господь не просто «сделал что-то», чтобы избавить нас от греха и смерти, а Он сам стал одним из нас, чтобы пережить все те страдания, которые испытывает человек, взять их на Себя, и разрушить смерть и зло. Ни одна другая религия не говорит больше об этом», - отметил епископ Виктор.

Он напомнил, что Вознесение Христа - это не акт завершения, оно не говорит о конце, а указывает на начало.

«Подняв Свою человеческую природу к престолу Божества, Христос подчеркнул Свое единство с нами. Это означает, что в скорбях, в слезах и боли - мы не одни. Это значит, что зло этого мира есть только временным явлением, является призраком, который может разрушить царство земное и никогда не разрушит Царство Небесное», - подчеркнул владыка.

Епископ Виктор призвал помнить, что «какой бы трудным ни казалась жизнь на земле, всегда нужно помнить, что на ней все не заканчивается. Нашей конечной целью является не могила и тление, а Небо и вечность».
ForUm

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