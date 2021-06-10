Президент России Владимир Путин предложил представить, какими будут для России последствия вступления Украины в НАТО. Российский лидер констатировал, что подлетное время ракет альянса значительно сократится, передает Интерфакс.

«Представим себе, что Украина станет членом НАТО. Подлетное время от Харькова, скажем, или, не знаю, Днепропетровска до центральной части России, до Москвы, уменьшится до 7-10 минут», - сказал Путин в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину на телеканале Россия-1 (ВГТРК).

«Это для нас красная линия или нет?» - продолжил Путин.

В этом же интервью он отметил, что «как минимум, 50% жителей Украины не хотят вступления страны в НАТО». По словам российского президента, это умные люди, которые не хотят оказаться на линии огня и стать пушечным мясом.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение о вступлении Украины в НАТО нельзя откладывать на будущее, вопрос необходимо решить немедленно.