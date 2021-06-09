В Кировоградской области верующие Украинской Православной Церкви прошли 40 км с молитвами об умножении любви и мире в Украине.

Фото: Александрийская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Александрийской епархии, участники крестного хода за один день прошли из Александрии в Светлополь, молясь за мир.

Божественную литургию в кафедральном соборе Покрова Божией Матери в Александрии и молитвенное шествие 7 июня возглавил архиепископа Боголепа (Гончаренко).

Как сообщалось ранее, в Днепропетровской области верующие УПЦ пройдут более 3-х недель крестным ходом с хранительницей Приднепровья – чудотворной «Новокодацкой» иконой Божией Матери.

Крестный ход начнется после воскресного богослужения 13 июня от Успенского кафедрального собора города Днепр и закончится 6 июля.