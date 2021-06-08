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В Киеве спасатели деблокировали тело мужчины, который был зажат между платформой и вагоном поезда, сообщила ГосЧС.

8 июня в 15:04 поступила информация о том, что на ул. Вадима Гетьмана, 48-А  в Соломенском районе столицы на железнодорожной станции «Караваевы дачи» между платформой и вагоном железнодорожного состава заблокирован мужчина.

Сразу же к месту происшествия были направлены спасатели аварийно-спасательного отряда специального назначения. С помощью гидравлического инструмента тело мужчины в возрасте около 30 лет, было деблокировано и передано службе «103».

Обстоятельства трагического случая устанавливать правоохранители.
ForUm

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