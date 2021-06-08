В Виннице при Крестовоздвиженском храме Украинская Православная Церковь провела благотворительный бал православной молодежи.
Фото: Винницкая епархия УПЦ
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на eparhia.vinnica.ua, во время концерта было собрано 7000 гривен, которые были переданы на нужды социального отдела епархии.
В мероприятии приняли участие около 100 участников из Винницкой, Бориспольской, Житомирской и Киевской епархий.
После завершения бала руководитель Молодежного отдела епархии протоиерей Николай Дудник наградил организаторов, хореографа и помощников грамотами и вручил подарки.
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