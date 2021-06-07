Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение о вступлении Украины в НАТО нельзя откладывать на будущее, необходимо решить немедленно.

«Я думаю, что если нам рады в НАТО, если они действительно хотят видеть нас членом, то нет смысла смотреть в бинокль, в какое-то отдаленное будущее и обсуждать это будущее. Этот вопрос должен быть решен немедленно» - сказал Зеленский в интервью Axios.

«Мы находимся в опасности прямо сейчас, наша независимость прямо сейчас поставлена на карту, и именно сейчас нам нужна помощь», - отметил он, передает Интерфакс-Украина.

Зеленский добавил, что верит во вступление Украины в НАТО, но граждане страны уже не так сильно уверены в этом, как раньше.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что политика открытых дверей Организации Североатлантического договора (НАТО) не должна превратиться для Украины в «политику кормления обещаниями».