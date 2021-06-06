Господь наделяет человека не только физическим зрением, но и зрением духовным.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Телеграм-канал Львовской епархии, об этом сказал в своем слове митрополит Львовский и Галицкий Филарет (Кучеров).

«Тьма - это отсутствие света. Насколько страшной может быть тьма для человека, который потерял возможность видеть свет. А как же быть с человеком, который вообще не видел этого мира с самого рождения. Он не знал ни красок радуги, не видел отблеска солнца в прозрачной речной воде, он не видел ни своих рук, ни своего отражения в зеркале», - сказал митрополит Филарет.

«Именно такого человека Христос увидел в евангельском рассказе, который читается в 6-ю Неделю после Пасхи. Увидев, что взгляд их Божественного Учителя сосредоточен на человеке, который был слепым от рождения, апостолы спросили: «...Равви́! кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» (Ин. 9, 2)», - отметил владыка.

Он привел слова блаженного Феофилакта Болгарского, который говорил: «Вопрос кажется неразумным, но не для внимательного. Апостолы слышали, как Христос сказал расслабленному: «вот, ты выздоровел, не греши же, чтобы не случилось с тобою чего хуже» (Ин. 5, 14). Теперь видят слепого и недоумевают, и как бы так говорят: положим, что тот расслаблен был за грехи, но что Ты скажешь об этом? Он ли согрешил? Но этого нельзя сказать; потому что он слеп от рождения. Или родители его? Нельзя и этого сказать, потому что сына за отца не наказывают. Итак, апостолы в настоящем случае не столько спрашивают, сколько недоумевают».

По словам архиерея, эта тема на самом деле, к сожалению, действительно популярна в околоцерковных кругах. «Многие из неверующих серьезно воспринимают некие сомнительные пророчества мошенников, которые запугивают людей, говоря о каких-то наследственных грехах родителей, за которые будут отвечать и их дети. Господь отвечал Своим ученикам - «ни он не согрешил, ни родители его, а это для того, чтобы на нем явились дела Божии» (Ин. 9, 3)», - сказал он.

Митрополит Филарет отметил, что Божьи дела действительно открываются нам в самый непредсказуемый момент.

«Обычно, если Господь и открывает нам - почему мы попали в какую-то ситуацию, и какие изменения благодаря этому событию состоятся в нашей жизни или жизни наших близких, то делает это незаметно, без слов, вкладывая уже готовые решения в копилку нашего сердца, да и делает это так, чтобы узнать об этом могли только мы сами.

Здесь же Господь вслух говорит, что события, которые сейчас произойдут, ведут ко славе Божией. Господь наделяет человека не только физическим зрением, но и зрением духовным, которого тот также не имел от рождения, но не из-за отсутствия глаз, а из-за отсутствия богообщения», - объяснил владыка.

В завершении митрополит Филарет пожелал всем смотреть на Господа широко открытыми глазами и искренне открытым сердцем. «Будем смотреть с благодарностью и благоговением, как являет Он на нас Свои славные дела, и доверимся Его спасительному Промыслу, который ведет нас к вечной жизни», - подытожил он.