Североатлантический альянс начал в воскресенье, 6 июня, крупнейшие международные учения военно-морских сил Baltops 2021. Учения проходят в Балтийском море, пишет ТАСС.

Baltops 2021 продлится до 18 июня и пройдет в два этапа. В учениях задействованы в общей сложности 40 военно-морских подразделений, 60 самолетов и около четырех тысяч военных из 16 стран НАТО, Финляндии и Швеции.

Учения стартовали в Датских проливах, где отрабатываются действия в узких местах на море.

Отмечается, что впервые в истории Альянса учения будут включать отработку тактики обороны на случай кибернападений.

"В этом году мы празднуем 50-е Baltops - учения, которые образуют основу наших способностей к сотрудничеству", - заявил командующий учениями, вице-адмирал США Джин Блэк.

Baltops проводятся ежегодно в мае-июне с 1971 года.

Напомним, НАТО внимательно следит за тем, что происходит в Беларуси.