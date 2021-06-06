также в разделеМир
Россия вышла из Договора по открытому небу 23
Трамп заявил, что Китай должен заплатить США $10 трлн из-за COVID-19 9
Елизавета II поздравила принца Гарри и Меган с рождением дочери 10
СМИ сообщили о гибели лидера «Боко Харам» 22
У принца Гарри и Меган родилась девочка, ее назвали Лилибет 18
СМИ: Встреча Путина и Байдена может состояться не в Женеве 45
Главу Минздрава Германии призывают к отставке из-за некачественной партии масок 8
В Афганистане подорвали автобус с людьми 32
Массовую драку со стрельбой устроили в Москве 37
Столтенберг: НАТО внимательно следит за тем, что происходит в Беларуси 15
Президент Европарламента поддерживает вступление стран Западных Балкан в ЕС 12
Джонсон призвал вакцинировать все населения планеты к концу 2022 года 10
Беларусь подготовила ответные меры на санкции ЕС 16
Нидерланды ослабили карантин: вновь работают музеи и кафе 8
Греция закрыла воздушное пространство для «Белавиа» 10
Трамп раскритиковал Байдена за отмену санкций по «Северному потоку-2» 14
В Индии начали смягчать карантин 12
На границе с Литвой силовики Беларуси задержали двух оппозиционеров 20

Североатлантический альянс начал в воскресенье, 6 июня, крупнейшие международные учения военно-морских сил Baltops 2021. Учения проходят в Балтийском море, пишет ТАСС.

Baltops 2021 продлится до 18 июня и пройдет в два этапа. В учениях задействованы в общей сложности 40 военно-морских подразделений, 60 самолетов и около четырех тысяч военных из 16 стран НАТО, Финляндии и Швеции.

Учения стартовали в Датских проливах, где отрабатываются действия в узких местах на море.

Отмечается, что впервые в истории Альянса учения будут включать отработку тактики обороны на случай кибернападений.

"В этом году мы празднуем 50-е Baltops - учения, которые образуют основу наших способностей к сотрудничеству", - заявил командующий учениями, вице-адмирал США Джин Блэк.

Baltops проводятся ежегодно в мае-июне с 1971 года.

Напомним, НАТО внимательно следит за тем, что происходит в Беларуси.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/зима
8293 грн.
12
Теги