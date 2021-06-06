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Взаимодействие РФ и Беларуси в последние месяцы вызывает серьезную озабоченность в Североатлантическом альянсе. В НАТО уверены, что Беларусь становится "все более зависимой" от своего соседа. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью Welt am Sonntag.

При этом в НАТО предостерегли президента России Владимира Путина и Александра Лукашенко от дестабилизации на восточном фланге альянса.

"НАТО - это оборонительный союз. Я не хочу слишком много рассуждать. Но мы бдительны и очень внимательно следим за тем, что происходит в Беларуси. В чрезвычайной ситуации мы, конечно, готовы защитить любого союзника от любого вида угроз, исходящих из Минска и Москвы", - сказал Столтенберг.

Также он заявил, что союзники серьезно обеспокоены более тесным сотрудничеством между Москвой и Минском в последние месяцы.

"В прошлом Россия массово нарушила территориальную целостность таких государств, как Украина, Грузия и Молдова. Страны НАТО, Литва, Латвия и Польша, граничат с Беларусью", - подчеркнул глава Альянса.

Он также заявил, что действующее соглашение о партнерстве с Беларусью недавно было значительно сокращено и будет и дальше пересматриваться.
ForUm

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