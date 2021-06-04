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Служба безопасности Украины пресекла попытку ввоза более 20 тонн метилового эфира уксусной кислоты, произведенного на одном из российских предприятий. К этой компании решением СНБО Украины применены экономические и ограничительные санкции, сообщил пресс-центр ведомства.

Сотрудники спецслужбы установили, что химраствор организаторы уже переправляли в адрес одного из отечественных предприятий в Луганской области. Во время проверки оперативной информации и таможенных документов правоохранители установили, что за последний месяц этот товар дельцы уже пытались ввезти в Украину. Он сразу был реэкспортирован назад в РФ.

Дельцы вновь попытались ввезти жидкость уже якобы от другого производителя. Вместо санкционного российского завода в документах было указано московское производственное предприятие, на которое экономические и другие ограничительные санкции СНБОУ не распространяются.

Цистерну с метилацетатом изъяли.

Разоблачение сделки осуществлялось совместно с Киевской таможней Государственной таможенной службы.

 
ForUm

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