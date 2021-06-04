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Министр-руководитель администрации премьер-министра Венгрии Гергей гуйяш заявил о готовности Виктора Орбана встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Об этом он сказал изданию Varosh, сообщает «Европейская правда».

«Украина - это очень важный сосед Венгрии. Поэтому мы готовы встретиться. Решение за Украиной», - заявил гуйяш.

При этом, по его словам, никаких дополнительных условий этой встречи нет.

«Нет дополнительных условий для этой встречи. Премьер-министр Венгрии готов встретиться с Владимиром Зеленским», - подчеркнул он.

Стоит отметить, что в сентябре прошлого года глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента Украины Владимира Зеленского возможна в случае достижения результатов в переговорах двусторонних комиссий по ряду вопросов.

 
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