Президент Украины Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду со своими предложениями закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно развития института старост» (законопроект № 4535), который Верховная Рада приняла 15 апреля, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Документ направлен на совершенствование правового регулирования вопросов института старост и образования старостинских округов. В то же время документ содержит изменения в закон о Конституционном суде Украины, которые не касаются вопросов старост.

В частности, статью 11 закона «О Конституционном Суде Украины» предложено изложить в новой редакции, которая не обеспечивает соблюдение принципа политической нейтральности судей КС, ведь из закона исключаются положения, которые фактически раскрывают составляющие такой нейтральности.

Исключение этих положений создает почву для произвольной трактовки того, соответствует ли тот или иной кандидат на должность судьи КС указанным требованиям.

В то же время политическая нейтральность - это составная независимости судей, которая является неотъемлемым элементом закрепленного Конституцией Украины принципа верховенства права (часть первая статьи 8 Основного закона). Следовательно, такие изменения в законодательство нарушают Конституцию и принцип независимости деятельности КС.

Учитывая это, президент предлагает парламенту исключить из закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно развития института старост» пункт о внесении изменений в закон «О Конституционном суде Украины».