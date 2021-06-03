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Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили и задержали жителя Донецкой области, завербованного представителями так называемого «министерства государственной безопасности ДНР», подконтрольного российским спецслужбам.

Как сообщил пресс-центр ведомства, мужчина занимал на момент задержания должность в одной из общественных организаций, которая является исполнительным партнером Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

На выполнение заданий кураторов он осуществлял сбор и передачу информации о местах дислокации, режиме охраны объектов Службы безопасности, Вооруженных сил, Нацгвардии, ГУР МО и ГНС Украины в Донецкой области, а также перемещении личного состава и военной техники в районе проведения ООС.

Агента вражеской спецслужбы задержали согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.
ForUm

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