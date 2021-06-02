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Эксплуатация украинской газотранспортной системы  обходится в около 1 млрд долл. в год.

Об этом на своей странице в в Facebook сообщил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

«Украинская ГТС - это очень сложная, мощная и уникальная инфраструктура, которая требует значительных средств на ежедневную эксплуатацию. Примерно 1 млрд долларов в год», - написал он.

По словам Макогона, без наличия долгосрочного транзитного контракта на условиях «качай или плати» поддержка такой инфраструктуры становится экономически нецелесообразной.

«Поэтому напоминаем, что транзитные мощности украинской ГТС можно свободно забронировать на следующие 15 лет на ежегодном аукционе, который состоится уже 5 июля. Приглашаем к участию», - подчеркнул он.


 
ForUm

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