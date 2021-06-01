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СБУ прекратила деятельность группы, которая хотела основать фейковые «народные советы» и «силовые структуры» в Днепропетровской области. Злоумышленники - сторонники «восстановления СССР», которые хотели посягнуть на конституционный строй Украины, сообщил пресс-центр ведомства.

По информации спецслужбы, местная жительница с «опытом работы» в процессах создания псевдовластных образований привлекла к участию в антигосударственных мероприятиях почти 100 человек. Все это – при координации российской ОО «Верховный Совет СССР».

Так называемая «председатель Верховного Совета УССР» раздавала участникам группы «справки о гражданстве СССР». Она также проводила агитацию среди граждан с призывом принять участие в «псевдовыборах» новых государственных органов.

Оперативники спецслужбы установили, что в формировании «силового блока» фейковых органов Днепропетровской области приняли участие члены незарегистрированной организации российского «Международного союза советских офицеров».

Во время обысков по месту жительства организатора и активных участников группы правоохранители обнаружили:

  • документацию фейковых «народных советов»;
  • компьютерную технику, злоумышленники использовали для изготовления так называемых «справок о гражданстве СССР»;
  • списки участников группы;
  • переписка с кураторами из РФ.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности причастных лиц.

Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности проводило Управление СБУ в Днепропетровской области совместно со следователями Главного управления Национальной полиции в области за процессуального руководства Днепропетровской областной прокуратуры.
ForUm

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