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Канцлер Германии Ангела Меркель на этой неделе направляет в Вашингтон переговорную группу для обсуждения проекта газопровода «Северный поток-2».

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на Bloomberg.

Согласно сообщению, делегация во главе с советником канцлера по вопросам внешней политики Яном Хеккером и ее главным экономическим советником Ларсом-Хендриком Роллером встретится с советником США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном и торговым представителем Кэтрин Тай.

Визит немецкой делегации, который состоится за несколько дней до первой поездки Байдена в Европу, направлен на снижение напряжения между США и Германией.

В компании Nord Stream 2 AG, которая занимается строительством российского газопровода «Северный поток-2», заявили о возобновлении работ по прокладке труб в немецких водах.

Ранее сообщалось, что США не будут вводить санкции в отношении компании-оператора «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG и ее руководителя Маттиаса Варниґа, ведь отказ от санкций «соответствует национальным интересам» США.

Сообщалось, что санкции отменяют, чтобы «не разрывать отношения с Германией».

В то же время, 22 мая США включили в список санкций ряд российских судов и компании, которые связаны с «Северным потоком-2».
ForUm

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