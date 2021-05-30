В Ровенской области в селе Певче освятили новый храм Украинской Православной Церкви в честь святителя и чудотворца Николая, вместо захваченного сторонниками ПЦУ.
Фото: Ровенская епархия УПЦ
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на rivne.church.ua, чин освящения нового храма и Божественную литургию в нем совершил викарий Ровенской епархии епископ Дубенский Пимен.
После богослужения духовенство и верующие прошли крестным ходом вокруг храма, после чего епископ Пимен поздравил настоятеля и верующих с освящением храма.
«Пусть этот храм будет для вас училищем любви, пусть в этом храме прославляется воскресший Христос, пусть здесь звучит молитва любви и будет имя Господне благословенно во веки. Милости Божией всем вам, мира и согласия», - сказал архиерей.
На праздничном богослужении также присутствовал митрополит Ровенский и Острожский Варфоломей. Он поблагодарил Оксану Мартынюк за предоставленные в дар помещение и земельный участок для храма и наградил ее орденом «За жертвенное служение».
Как сообщалось, 12 мая 2019 года местный храм Украинской Православной Церквив селе Певче был захвачен сторонниками ПЦУ.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время