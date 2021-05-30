В воскресенье, 30 мая, в 18:00 возле Офиса президента Украины состоится очередная акция в поддержку активиста Сергея Стерненко, приговоренного к семи годам лишения свободы.

Организаторы сообщают, что акция протеста под названием Покажіть нам справедливість начнется в 18:00.

Она состоится за день до 31 мая — в понедельник Одесский апелляционный суд должен объявить окончательное решение по делу пятилетней давности о якобы похищении бывшего местного депутата Сергея Щербича, в котором подозревают тогдашнего лидера одесской ячейки Правого сектора Стернено и его соратника Руслана Демчука. Сейчас Стерненко находится под круглосуточным домашним арестом.

«Единственный способ достичь справедливости в Украине — это бороться за нее. И мы продолжим это делать, пока не получим справедливости для всех… Будем требовать справедливый суд», — говорится в сообщении.

Также акции в поддержку Стерненко запланированы в Ровно, Виннице, Львове, Днепре, Геническе, Кропивницком, Харькове Запорожье, Ивано-Франковске и Полтаве.

Telegram-канал Самозахист за три часа до начала акции в Киеве опубликовал видео, на котором видно, как к правительственному кварталу столицы съезжаются автомобили полиции и автозаки.