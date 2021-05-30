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В Бердичеве Житомирской области освятили новый храм УПЦ в честь Успения Божией Матери.

Фото: Житомирская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на zhytomyr-eparchy.org, чин великого освящения храма и Божественную литургию в нем совершил митрополит Житомирский и Новоград-Волынский Никодим.

После освящения духовенство и верующие обошли вокруг храма крестным ходом.

Митрополит Никодим поздравил всех с началом духовной жизни храма. 

«Это знаменательное событие будет вписано в книгу духовной жизни города. Вы все стали ее свидетелями. Храм будет принимать нас, наших детей и внуков. Храм это часть Неба на земле. Он находится рядом с памятником погибшим афганцам, рядом с воинской частью - теми защитниками, кто защищает единство и суверенитет нашего государства, за кого мы возносим молитвы, прося мира и спокойствия нашей земли», - отметил владыка.

Также архиерей поблагодарил мецената Андрея Бибу за помощь в строительстве храма и по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия наградил его орденом УПЦ святого благоверного князя Киевского Ярослава Мудрого. 
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