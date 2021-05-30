Непрерывное пребывание в духовном единении с Христом и является главной целью человека.

Фото: Львовская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Телеграм-канал Львовской епархии, об этом сказал в своем слове митрополит Львовский и Галицкий Филарет (Кучеров).

Раскрывая смысл Евангельской причти о самарянке (Ин. 4. 5-42), митрополит Филарет обратил внимание на духовную жажду человека, а также на средства и источники, из которых эту жажду человек может утолить.

«Нам хорошо знакома жажда физическая - наше тело нуждается в воде, еде, отдыхе, наблюдении за исправной работой всех его органов и систем. Одной из главных таких систем является нервная. Именно с ее помощью человек способен осознавать себя частью вселенной, воспринимать и различать себя от других творений, а также познавать Творца», - сказал архиерей.

По его словам, именно непрерывное пребывание в духовном единении с Христом и является главной целью верующего человека - и есть той духовной жаждой, которую стремится утолить христианин, но для достижения этой цели необходимо сначала осознать свое состояние и четко определиться с тем, кто является настоящим Источником.

Владыка отметил, что сегодняшний евангельский рассказ о женщине-самарянке разъясняет именно этот вопрос и заслуживает самого пристального внимания православного человека.

«Например, в самом начале повествования евангелист Иоанн отмечает, что город, в котором развернутся события, назывался Сихарь. Там находился колодец, вырытый еще во времена ветхозаветного патриарха Иакова. Также указана небольшая и на первый взгляд несущественная деталь: «Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около 6 часа» (Ин. 4, 6).

Святитель Феолипт Филадельфийский видит в этом указании на время следующий смысл: «около шестого часа люди обычно вкушают пищу, и около шестого часа Иисус приготовляет пищу, то есть спасение для самарянки. В шестом часу Ева была уловлена беседой змия, и в шестом часу самарянка захватывается в плен мудростью живого Слова»», - рассказывает митрополит Филарет.

Владыка отметил, что из диалога между Спасителем и самарянкой видно, что несмотря на то, что эта женщина в некоторой степени вела распутную жизнь, в ее сердце жила вера в Единого Бога.

«Это проявилось в том, как она восприняла слова Иисуса о ее жизни - она признает в Нем пророка. Увидев, что сердце этой женщины готово к восприятию настоящей истины, Он открывается ей, говоря собственными устами: «... это Я, Который говорю с тобою» (Ин. 4, 26)», - сказал архиерей.

Митрополит Филарет напомнил слова святителя Кирилла Александрийского, который говорил, что «Спаситель открывает Себя только тем людям, которые уже сами сделали к Его познанию первый шаг».

В завершении владыка пожелал устремлять свои мысли к Христу изучая Священное Писание. «Задавать себе правильные вопросы и искать на них ответы именно там, где все пронизано любовью к Господу - в Святой Христовой Церкви. Тогда наша способность верить будет расти, и лестница, по которой мы идем, приведет нас к возвышенному состоянию, тогда и мы получим от Господа ответы на свои вопросы», - митрополит Филарет.