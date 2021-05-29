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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что законопроект об олигархах, детали которого опубликовали в СМИ, не соответствует действительности.

В эфире ток-шоу Савика Шустера Данилов сообщил, что в дополнении к первой части законопроекта будет идти вторая, о которой журналисты еще не знают.

«Именно тот проект, который появился недавно в СМИ — это не тот проект, который сегодня рассматривается в кабинете Владимира Александровича, в Офисе президента. Вы знаете, что он дал поручение аппарату СНБО, КМУ и ОП подготовить законопроект. Он не простой, он слишком сложный, но те комментарии и то, что в СМИ не соответствует действительности», — заявил Данилов.
ForUm

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