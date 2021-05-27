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Третьеклассница на Закарпатье помогла своему родному селу, достучавшись до самого президента Украины через народного депутата «Слуги народа» Николая Тищенко. Об этом пишет From-UA.

Главы партийной Закарпатской областной организации «Слуги народа» сообщил у себя на ТГ-канале, что на днях он получил письмо от девочки Маши, которое потрясло его до глубины души.

«Девочка проживает в селе Синевирская Поляна, на Закарпатье, учится в 3-м классе и мечтает стать учительницей. Но Маше вместе с сестрами очень сложно добираться до школы, поскольку вместо дороги есть только направление», - рассказывает Николай Тищенко.

Парламентарий показал это письмо друзьям-народным депутатам, Игорю Кривошееву, Михаилу Лабе, Анатолию Костюху, показал Президенту Украины Владимиру Зеленскому, показал всей своей команде.

«В каждом интервью меня спрашивают, почему я пошел в политику? Вот ради такой девочки Маши и сотни тысяч других детей, которые имеют право жить в справедливости в успешной Украине», - подчеркивает политик.

Народный депутат уверен, что когда Маша вырастет и станет учительницей, она будет учить детишек нашему певучему языку уже с младших классов, будь-то этнические украинцы или этнические венгры.

«Машенька, будет тебе дорога и будет тебе мишка, которого ты так хотела и о котором писала в письме», - пообещал народный депутат «Слуги народа» и глава партийной Закарпатской областной организации Николай Тищенко у себя на ТГ-канале.
ForUm

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