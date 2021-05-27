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Россия стянет к границе Украины больше пограничников. Об этом заявил первый замглавы ФСБ России-руководитель Пограничной службы Владимир Кулишов, передает УНИАН.

Решение принято якобы «после недружественных действий со стороны Украины». На сухопутном участке границе планируется укрепить и увеличить плотность охраны, а также нарастить техническое оснащение.

Кулишов отметил, что российские пограничники оснащены всем необходимым для несения службы по охране границы, в том числе в случае обострения ситуации.


 
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