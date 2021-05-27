Национальный банк начал разработку нового поколения системы электронных платежей (СЭП) на основе международного стандарта ISO 20022. Об этом сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко в ходе онлайн-конференции, сообщает УНИАН.

«Следующим нашим глобальным проектом является перевод платежной инфраструктуры Украины на международный стандарт ISO 20022. Этот стандарт предоставит банкам, бизнесу новые возможности, удешевит транзакции и повысит гарантированность их доставки и безопасности», - сказал он.

По словам Шевченко, в планах регулятора до конца 2022 года не только модернизировать работу СЭП, но и перевести ее работу в режим 24/7, так как сегодня она работает в режиме 23/7.

«Также вместе с Минцифры мы урегулировали возможность использования мобильного приложения «Дія» для дистанционной идентификации клиентов и получения ими финансовых услуг. Кроме того, это можно сделать через систему Bank ID НБУ – это государственная система удаленной идентификации, которую развивает Национальный банк», - отметил Шевченко.

Глава НБУ подчеркнул, что система очень стремительно наращивает количество участников – сейчас к ней подключены 34 банка-идентификатора, и это значит, что онлайн-услуги с использованием системы Bank ID доступны 99% пользователей платежных карт на рынке.

«Задание Национального банка на 2021 год – сделать систему Bank ID доступной для каждого украинца, ведь она экономит время и упрощает доступ к государственным, коммерческим и финансовым услугам», - сказал Шевченко.