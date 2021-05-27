Французская авиакомпания AirFrance отменила рейс AF1154 Париж–Москва в связи с отсутствием разрешения на заход в воздушное пространство России. В офисе компании подтвердили, что отмена рейса связана с необходимостью обходить воздушное пространство Беларуси.

Об этом «Новой газете» рассказала пассажирка рейса Мишель Синдюкова, а также информацию также подтвердил офис AirFrance, передает Укринформ.

Мишель Синдюкова передала изданию видеозаписи разговоров экипажа самолета с пассажирами.

«У нас до сих пор нет никакой информации, к сожалению. Нет разрешения войти в воздушное пространство Российской Федерации», — обращается пилот рейса к пассажирам по громкой связи. После этого капитан судна объявил, что рейс отменен. Задержку и отмену рейса, который должен был приземлиться в Москве еще в 15:00 26 мая, подтверждают также данные Flightradar.

По словам Синдюковой, капитан также сказал, что отсутствие ответа от России — «очень необычная ситуация». Экипаж связал произошедшее с решением AirFrance прекратить полеты через Беларусь.

В офисе AirFrance подтвердили, что отмена рейса в Россию связана с необходимостью обходить воздушное пространство Беларуси.

«AirFrance подтверждает, что рейс AF1154 (CDG/SVO) пришлось отменить из-за технических причин, связанных с обходом воздушного пространства Беларуси, что потребовало получения нового разрешения на заход в воздушное пространство России от российских властей», — сказали там.

В аэропорту прилета рейса — «Шереметьево» — корреспонденту «Новой» не смогли прокомментировать ситуацию, посоветовав обращаться к перевозчику. Такой же ответ поступил от аэропорта Парижа.

Ранее авиакомпании не сообщали о проблемах в сообщении с Россией из-за полетов в обход Беларуси.

Пассажирка рассказала, что большое количество пассажиров без Шенгенской визы не могут выйти из аэропорта и вынуждены ждать на паспортном контроле. Рейс перенесен на 27 мая.