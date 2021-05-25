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В Харькове 1 июня в день памяти новомучеников и исповедников Слободского края и Международный день защиты детей Украинская Православная Церковь проведет крестный ход.

Фото: Харьковская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на eparchia.kharkov.ua, крестный ход состоится после литургии от Свято-Благовещенского кафедрального собора к Свято-Покровскому мужскому монастырю.

Мероприятие возглавит митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий.

Начало крестного хода в 11.00. После состоится праздник для детей и молодежи в соборном сквере (пересечение ул.Университетской и Соборного спуска).

*** Подготовление к прославлению Собора новых святых Слобожанщины началось в конце советского периода. Митрополит Харьковский Никодим (Руснак) решил найти пострадавших за Христа во времена репрессий на территории Слобожанщины. Когда были собраны и проанализированы все необходимые материалы, празднование было установлено 22 июня 1993 года Священным Синодом Украинской Православной Церкви в день местной канонизации подвижников Харьковской епархии, как Собор новомучеников и исповедников Слободского края. Чин прославления состоялся 3-4 июля того года в Благовещенском кафедральном соборе города Харькова во время посещения митрополита Киевского и всея Украины Владимира. Службу и акафист слобожанским новомученикам составил митрополит Никодим.
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